Луганчанина-живодера засудили до 5 років за садистські знущання над кошенятами

17.06.2017 12:10

Суд постановив вирок 21-річному лучанину, котрий викидав кошенят з вікна, поміщав у морозильну камеру, духову шафу та пральну машину.

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.

Історія знущання з двох кошенят, викладена у вересні 2016 року 18-річною переселенкою та її хлопцем з Луганська для загального перегляду у соціальну мережу, викликала чималий резонанс не лише на Волині.

Попри наявний у молодика психіатричний розлад, експерти визнали його здатним усвідомлювати свої дії.

Як повідомив прокурор Луцької місцевої прокуратури Андрій Неродик, Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у жорстокому поводженні з тваринами (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 299 КК України) та приєднавши до призначеного покарання невідбуту частину покарання за вчинене раніше тяжке тілесне ушкодження, призначив йому остаточне покарання у виді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Луцьку у центрі уваги громади опинилась переселенка з Луганська, яка у компанії місцевого зека знімали на відео катування тварини та оприлюднила це у соцмережі.

У грудні минулого року авторку відео, яка брала активну участь у знущанні над беззахисними істотами, було засуджено за жорстоке поводження з тваринами до 3 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.