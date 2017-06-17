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Получатели субсидий будут больше платить за коммуналку
Кабмин принял решение сократить нормы потребления газа, тепла и электроэнергии на отопление с 1 мая этого года, пишет газета "Сегодня".
В прошлом отопительном сезоне субсидия покрывала 330 куб. м на отопление квартиры площадью 60 кв. м, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 куб. м. Если при этом продолжить сжигать 330 куб. м, придется 30 куб. м оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 грн.
В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 грн.
"Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", – сказал эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.
Кроме того, Кабмин пересмотрел продолжительность отопительного сезона. Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, будут получать субсидии на тепло после решения органов местной власти о старте отопительного сезона. А вот тем, кто самостоятельно отапливает дом или квартиру, отопительный сезон сократили на один месяц. Если раньше субсидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, уже в этом году скидку будут начислять с 15 октября по 15 апреля. Если начать топить раньше – за использованные на отопление кубометры газа или кВт*час электроэнергию придется платить самостоятельно.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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