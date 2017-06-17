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Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
Закрытие участка российско-украинской границы в районе Донбасса до политического урегулирования ситуации приведет к гибели многих местных жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
"Самое важное сейчас – обеспечить политическое урегулирование", – заявил Путин.
"Украинское руководство настаивает на том, что участок границы в районе, где находятся непризнанные "республики", должен быть закрыт. И, действительно, Минские договоренности предписывают закрытие границы с Россией украинскими пограничниками, но лишь после того, как будут приняты ключевые политические решения", – добавил он.
"Однако до того как эти решения будут приняты и выполнены, пока люди в этих непризнанных "республиках" не будут в безопасности, закрытие границы будет означать лишь одно – что люди будут окружены и позже уничтожены", – утверждает российский лидер.
Как известно, через захваченный Москвой участок российско-украинской границе на Донбассе боевикам регулярно поступает вооружение, наемники РФ и деньги.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, интервью, гибель
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