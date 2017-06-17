Руководители трех крупнейших металлургических предприятий Украины опасаются, что уже осенью ситуация с металлоломом резко ухудшится

17.06.2017 12:30

Руководители ММК имени Ильича, «Запорожстали», «Азовстали» опасаются, что в случае окончания действия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке» уже осенью 2017 года ситуация с обеспечением металлургов стратегическим сырьем — металлоломом, резко ухудшится. Из-за этого украинские меткомбинаты будут вынуждены сдерживать производство готовой продукции, ставя под угрозу, как финансово-экономические показатели своих предприятий, так и прежде всего, будущее своих работников и работников смежных отраслей.

Металлурги просят поддержать продление срока действия экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро за тонну еще на два года (это предусматривает проект Закона Украины № 6382 от 14.04.2017 г).

«Изготовление качественной металлопродукции невозможно без достаточного количества металлолома. Мы как никто знаем, насколько трудно поддерживать работу металлургического предприятия в условиях недостатка металлургического сырья, ведь почти два года наше предприятие страдало от недостатка металлолома — именно с того момента, когда в 2015 -16 годах было разрешено экспортировать большие объемы металлолома из Украины», — сказано в обращении гендиректора ММК имени Ильича Юрия Зинченко.

Из-за недальновидной политики МЭРТ по формированию баланса образования и заготовки металлолома, наблюдавшейся последние два года, находилась под угрозой и стабильная деятельность «Азовстали». Гендиректор предприятия Энвер Цкитишвили напомнил, что на фоне дефицита металлолома сокращение производства, срывы стратегически важных заказов и сокращения многотысячного коллектива стало реальной перспективой дальнейшего развития событий на комбинате.

Ситуация с металлолом изменилась к лучшему только благодаря тому, что с сентября 2016 года была увеличена пошлина на экспорт металлолома.

«Но, несмотря на положительные сдвиги в этом вопросе, обескровливания металлофонда Украины в период вымывания сырья с внутреннего рынка в пользу внешнего и потеря части территории Украины, оставляют свое негативное влияние на ситуацию», — отмечает в письме к руководству страны гендиректор «Запорожстали» Ростислав Шурма.

По состоянию на первые 4 месяца 2017 года дефицит металлолома на рынке Украины составляет более 200 тыс. тонн.

По мнению металлургов, увеличение срока действия экспортной пошлины на два года (что предусмотрено законопроектом № 6382 от 14.04.2017 г, который 8 июня поддержали 260 депутатов) позволит оставить на текущем уровне и даже увеличить производство металлопроката, сохранить тысячи рабочих мест и надлежащий уровень поступлений со стороны отечественной металлургической отрасли в государственного бюджета Украины. Ведь несмотря на неблагоприятную ситуацию на внутреннем рынке металлопродукции и увеличение конкуренции на внешних рынках ММК имени Ильича, «Запорожсталь» и «Азовсталь» остаются одними из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Украины.

Источник: tv5.zp.ua