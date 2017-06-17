Последние новости раздела
- У античного городища в Крыму решили добывать песок21:15
- В Украине откроется офис Японского агентства международного сотрудничества 20:10
- В Украине запретили пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов18:52
- У Дніпрі затримано жінку, яка била молотком в театрі ветерана війни на Сході18:11
- Число людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилось16:50
- СБУ задержала декана ВУЗа, который за деньги закрывал сессии студентов16:31
- Чего нельзя приватизировать в Украине14:50
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса14:10
- Получатели субсидий будут больше платить за коммуналку13:50
- Володимир Гройсман: 80% пенсіонерів в Україні отримують мінімальну пенсію13:10
У античного городища в Крыму решили добывать песок
17.06.2017 21:15
На Чегене-Салынском месторождении вблизи античного городища Артезиан планируют добывать два миллиона тонн песка в год.
Как сообщил так называемый замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алексей Яценко, месторождение начнет работать в ближайшие месяц–два, передают Примечания.
По его словам, площадь месторождения составляет 121 гектар. Также чиновник напомнил, что добыча песка никак не затронет Артезиан, который является объектом археологического наследия.
Источник: ghall.com.ua
Теги: Донбасс, Крым, песок, месторождений
Читайте также:
- Крым является территорией Украины - предвыборная программа кандидата на пост президента России
- Трамп выдвинул Путину жесткий ультиматум по Крыму
- Продюсер и шоу-мен Игорь Кондратюк: Захарченко - злодей из ниоткуда, а Путина надо "мочить в сортире"
- Помощника депутата от Радикальной партии поймали на мошенничестве
- Бутусов о крымской тьме: "Тем быстрее мы вернем Крым и Донбасс"
- После инцидента в Крыму Путин отказался вести переговоры с Порошенко - Марчук
- Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї21:45
- В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ20:51
- В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом20:31
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ19:50
- Командир терористів в Донбасі наказав розстріляти підлеглих - ГУР 19:30
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"17:50
- В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС 17:34
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом17:17
- Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка 16:10
- Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї21:45
- У античного городища в Крыму решили добывать песок21:15
- В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ20:51
- В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом20:31
- В Украине откроется офис Японского агентства международного сотрудничества 20:10
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ19:50
- Командир терористів в Донбасі наказав розстріляти підлеглих - ГУР 19:30
- Американские ученые назвали основного переносчика опаснейших вирусов19:15
- В Украине запретили пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов18:52
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых