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У Дніпрі затримано жінку, яка била молотком в театрі ветерана війни на Сході

17.06.2017 18:11
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У Дніпрі затримано жінку, яка била молотком в театрі ветерана війни на Сході

Вчора,16 червня, у Дніпрі затримали сепаратистку Марину Меньшикову, яку оголосили в розшук 24 жовтня 2016 року після нападу на ветерана війни на Сході України. Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на прес-службу Національної поліції Дніпра.

Місцева жителька Марина Меньшикова - активна учасниця дніпровських «антимайданів». Також займалась збором матеріальної допомоги для проросійських бойовиків і внесена в базу даних сайту «Миротворець» як сепаратистка.

У Дніпрі жінка стала відома після того, як 22 жовтня 2016 року в оперному театрі напала з молотком на Костянтина Кравченка - бійця полку спецпризначення «Дніпро-1» МВС України.

У поліції пояснили, що конфлікт виник ще до початку вистави. Жінка побачила в холі чоловіка у військовій формі і почала ображати його.

«Знайдено і вилучено молоток. Також в її сумочці було знайдено кухонний ніж. Це кваліфікується як умисне нанесення тілесних ушкоджень», — сказала начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Донецькій області Ганна Старчевська.

Після суспільного резонансу і відкритої за даним фактом справи жінка деякий час переховувалася на території Росії і анексованого Криму. Однак вона була виселена з півострова, тому повернулася в Дніпро.

Співробітники поліції затримали Марину Меньшикову в районі житлового масиву Тополя-2, після чого доставили на допит. Їй інкримінується декілька статей Кримінального кодексу, в тому числі - замах на життя співробітника правоохоронного органу.

Як зазначається, жінка була доставлена до Дніпровського відділу поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за вчинення умисного легкого тілесного ушкодження.

Источник: dniprograd.org



Теги: Донбасс, ветеран, Днепр, молоток
 
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