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Українці стали менше народжуватись і більше вмирати
Чисельність населення України станом на 1 травня 2017 року склала 42 млн 502 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 82,8 тис. менше, ніж було на початок року.
У січні-квітні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилось 116 907 дітей, у той час як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 128 530 дітей. У січні-квітні відзначалось природне скорочення населення на 85 387 осіб, тоді як у січні-квітні 2016 року цей показник становив 74 379 осіб. При цьому кількість тих, хто приїхали в країну, перевищила кількість тих, хто виїхали з країни на 2 612 осіб у січні-квітні поточного року, за аналогічний період 2016 року цей показник становив 6 256 осіб.
У повідомленні Держстату зазначається, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 58 народжених. Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму. Чисельність населення України станом на кінець 2016 року становила 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.
Навесні 2014 року після анексії Криму та формування зони антитерористичної операції на сході країни в зв’язку з початком активних бойових дій у регіоні кількість населення України було суттєво скориговано й зменшено до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця. Останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об’єднаних Націй рекомендує проводити цю оцінку не рідше одного разу на десять років.
Источник: pl.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, смертность, рождаемость
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