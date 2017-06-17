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В штабе блокады начинают активные действия и признают: украинцы из-за их действий потеряют работу

17.06.2017 07:50
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В штабе блокады начинают активные действия и признают: украинцы из-за их действий потеряют работу

Вчера, 16 июня, добровольцы из «Штаба блокады торговли с оккупантами» провели пресс-конференцию и заявили о своих намерениях возобновить активные действия.

«Наше государство не прикладывает никаких усилий, чтобы защитить нашу страну. Значит, мы обязаны защитить ее. Да, мы обязаны блокировать работу российских предприятий», - заявил один из активистов штаба Анатолий Виногродский.

Главная цель блокады - прекращение поставок в Украину российского угля.

При этом активисты не отрицают, что из-за их действий украинцы потеряют работу. «Да, может быть, мы потеряем места украинских рабочих. И здесь государство должно заняться этими людьми. Это – непосредственная обязанность государства для защиты независимости Украины», - прокомментировал Анатолий Виногродский.

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, торговля, блокада
 
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