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В Украине запретили пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов
СБУ просит не использовать российские почтовые сервисы при регистрации и управлении доменными именами. Об этом говорится в письме Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес Интернет Ассоциации Украины от 13 июня, опубликованном на сайте ИнАУ, передает Украинская правда.
Там указано, что в ходе осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности государства, этим департаментом выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны владельцев доменных имен в зоне "*ua", "*укр" в т. ч. "gov.ua".
"В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и "Mail.ru", в отношении которых введены специальные ограничения согласно указу президента от 15.05.2017 №133 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.
"С целью недопущения нанесения ущерба информационной безопасности Украины, просим ... провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами", - отметили в департаменте.
Как известно, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, домен, СБУ
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