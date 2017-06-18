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Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 19 тысяч украинцев, - ГПСУ
При этом 24 гражданам отказали во въезде в ЕС.
Безвизовым режимом с Евросоюзом с момента начала его действия воспользовались 19 тыс. 204 украинца. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает телеканал "112 Украина".
"Во-первых, по состоянию на 12:00 сегодня 19 тысяч 204 наших соотечественников воспользовались условиями безвиза, то есть это те, кто ехал с биометрическими паспортами без визы. Из них мы имеем 24 отказа. Причины - превышение срока пребывания во время предыдущих поездок на территории стран Евросоюза и второе - это неподтверждение цели поездки (граждане не могли предоставить брони в отелях, обратные билеты, не могли подтвердить уровень финансового обеспечения)", - сообщил Слободян.
Напомним, за сутки безвизовым режимом с ЕС воспользовалось более 5 тысяч украинцев.
"Только в течение суток с 6 утра 17 июня до 6 часов 18 июня границу со странами ЕС пересекли по безвизу более 5 тысяч наших соотечественников. С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 22 гражданам Украины", - отметили в ГПСУ.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, ЕС, безвизовый режим, ГПСУ
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