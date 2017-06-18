Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Бійцю АТО, з якого таксист здер втричі дорожче за свої послуги, відшкодували збитки

18.06.2017 15:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бійцю АТО, з якого таксист здер втричі дорожче за свої послуги, відшкодували збитки

Бійцю АТО, якого спочатку відмовились підвозити львівські таксисти з концерту «Океану Ельзи», а потім «здерли» втричі дорожче за свої послуги, відкрили віртуальний рахунок в одній з львівській фірм. Про це Форпосту розповів представник таксі «Оптимального» у Львові Ігор Іванович.

«Я побачив цю статтю в Інтернеті. І це в мене викликало обурення. В першу чергу я зв’язався з пані Оксаною і вияснив, чи не наша це була фірма. Вияснилось, що ні. Але вона дала мені номер цього хлопця і в нашій фірмі йому відкрито віртуальний рахунок, на який перераховано ці злощасні 300 гривень. В подальшому ми також не кинемо його на вулиці, щоб він не ходив і не клянчив перед цими… Тут просто нема слів, по-людськи шкода», - сказав Ігор Іванович.

Як повідомляв Форпост, вчора ввечері під час виступу гурту «Океан Ельзи» на «Арені Львів» відома волонтерка Оксана Льода разом з бійцем АТО намагалась викликати таксі, щоб доїхати до Сихова.

Після вмовлянь таксистів виконати свою роботу все ж один з них погодився їх підвезти. Проте, в кінці поїздки виставив рахунок замість 75 гривень за 7 км, - 300



Теги: Донбасс, убытки, АТО, боец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх