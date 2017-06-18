Бійцю АТО, з якого таксист здер втричі дорожче за свої послуги, відшкодували збитки

18.06.2017 15:10

Бійцю АТО, якого спочатку відмовились підвозити львівські таксисти з концерту «Океану Ельзи», а потім «здерли» втричі дорожче за свої послуги, відкрили віртуальний рахунок в одній з львівській фірм. Про це Форпосту розповів представник таксі «Оптимального» у Львові Ігор Іванович.

«Я побачив цю статтю в Інтернеті. І це в мене викликало обурення. В першу чергу я зв’язався з пані Оксаною і вияснив, чи не наша це була фірма. Вияснилось, що ні. Але вона дала мені номер цього хлопця і в нашій фірмі йому відкрито віртуальний рахунок, на який перераховано ці злощасні 300 гривень. В подальшому ми також не кинемо його на вулиці, щоб він не ходив і не клянчив перед цими… Тут просто нема слів, по-людськи шкода», - сказав Ігор Іванович.

Як повідомляв Форпост, вчора ввечері під час виступу гурту «Океан Ельзи» на «Арені Львів» відома волонтерка Оксана Льода разом з бійцем АТО намагалась викликати таксі, щоб доїхати до Сихова.

Після вмовлянь таксистів виконати свою роботу все ж один з них погодився їх підвезти. Проте, в кінці поїздки виставив рахунок замість 75 гривень за 7 км, - 300