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Два сценарії в Україні кінця АТО на Донбасі
За заявою секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що Україна потребує якнайшвидшого завершення АТО і переходу на новий формат захисту територіальної цілісності, на думку експертів, можуть стояти два сценарії розвитку подій. Про це сказав політолог Андрій Золотарьов.
Перший сценарій – політичний. На думку політолога, в передчутті дострокових виборів влада взяла курс на введення воєнного стану, оскільки саме цей механізм дозволить уникнути передчасного волевиявлення. «Очевидно, що готують громадську думку до можливості введення воєнного стану, адже для влади монетка може лягти нещасливою стороною. Відповідно, це план «Б», якщо на виборах будуть проглядатися нульові шанси. Просто так владу віддавати ніхто не збирається», – упевнений Золотарьов. Правда, до дострокових виборів, якщо такі й будуть, ще далеко. «Так і їх призначення сьогодні не виглядає абсолютно очевидним, – каже «Апострофу» політолог Євген Магда. – Просто Турчинов – це людина, яка свідомо веде лінію «яструба» в партії влади. Він озвучив лише пропозицію. Замінити АТО можна тільки шляхом ухвалення закону. Влада просто логічно намагається розширити коло інструментів, які вона може використати у нинішній ситуації, адже на Донбасі останнім часом відбувається ескалація насильства». У свою чергу, екс-заступник секретаря РНБО Степан Гавриш наголошує, що заяви Турчинова розраховані не тільки на внутрішнього споживача, але і на західних партнерів.
«Це мобілізаційна заява для перевірки західних лідерів, які сьогодні ухиляються від розмов про «нормандський формат» і не бачать перспектив у цьому напрямку. З одного боку, потрібно струснути Захід для протидії Росії і включення до порядку денного українського питання разом з Сирією і проблемою можливої масштабної регіональної війни у зв’язку з блокадою Катару. А друге завдання – повернути довіру виборців для того, щоб можна було планувати початок виборчої кампанії. Подібна мобілізація зорієнтована на патріотичну частину виборців, яких достатньо, щоб обрати нового главу держави», – пояснив експерт.
Другий сценарій – деокупаційний. За словами політолога Ігоря Тишкевича, АТО як правова підстава для ведення бойових дій на Донбасі дійсно себе зжила. За словами політолога Ігора Тишкевича, АТО як правова підстава для ведення бойових дій на Донбасі дійсно себе вичерпала. «Формат АТО – це антитерористична операція. Але антитерористична операція передбачає боротьбу з розрізненими групами терористів, вона не передбачає єдиної лінії фронту. АТО була прийнятна і доречна при блокуванні Слов’янська і коли йшла зачистка в 2014 році. Але зараз ми отримали певну лінію фронту, а формат АТО не передбачає обмеження права жителів непідконтрольних територій і розриву економічних зв’язків, – говорить Тишкевич. – Наприклад, хто повинен платити пенсії? У форматі АТО, незалежно від того, де живе людина, Україна зобов’язана платити пенсії і соціальну допомогу. Тому Турчинов каже, що настав час визнати окупованими окремі райони Донецької і Луганської областей». Експерт відзначає, що зміна правового статусу територій, які за фактом і так окуповані й не контролюються Україною, зафіксує на законодавчому рівні існуючий стан справ.
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, сценарий, АТО, политолог
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