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Геращенко про Марш рівності: Україна склала іспит на європейські цінності
18.06.2017 19:30
Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що Україна склала іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям.
Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи проведення Маршу рівності у Києві.
"Марш рівності пройшов без особливих провокацій і пригод. Хоч кілька поліцейських постраждали від дій радикальних молодиків. Київ і Україна склали іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям - право бути вільним, рівним, бути собою. Це добре. Дякую, принагідно, нашій поліції, молодці", - написала перший віце-спікер.
Ірина Геращенко зазначила також: "Щодо тих, хто має інші, консервативні погляди і є противником прайду - це право кожної людини сповідувати ті чи інші погляди. Навіщо на поліцейських тільки нападати? Насильство і агресія не вітається і засуджується в "Біблії", до речі".
Источник: ukrinform.ua
Теги: Донбасс, экзамен, равенство, Ирина Геращенко
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