Геращенко про Марш рівності: Україна склала іспит на європейські цінності

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що Україна склала іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи проведення Маршу рівності у Києві.

"Марш рівності пройшов без особливих провокацій і пригод. Хоч кілька поліцейських постраждали від дій радикальних молодиків. Київ і Україна склали іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям - право бути вільним, рівним, бути собою. Це добре. Дякую, принагідно, нашій поліції, молодці", - написала перший віце-спікер.

Ірина Геращенко зазначила також: "Щодо тих, хто має інші, консервативні погляди і є противником прайду - це право кожної людини сповідувати ті чи інші погляди. Навіщо на поліцейських тільки нападати? Насильство і агресія не вітається і засуджується в "Біблії", до речі".

Источник: ukrinform.ua