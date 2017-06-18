К 2050 году население Украины сократится до 30 миллионов человек

18.06.2017 07:33

По прогнозу Института демографии и социальных исследований НАНУ, к 2050 году население Украины может значительно сократиться.

"Депопуляция – явление далеко не новое, численность населения продолжает сокращаться, и демографическая ситуация такова, что в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать изменения этой тенденции", – рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

По ее словам, к 2050-му году население страны может сократиться до 30 миллионов человек.

“Депопуляция – это не просто сокращение населения, это именно – когда количество умерших превышает количество родившихся в определенный календарный период. Например, в 2016 год, по данным Госстата, у нас (в Украине – Ред.) Родилось 369 тысяч детей, а умерло почти 584 тысячи людей. И разница, сокращение населения за счет депопуляции, вот этой природной составляющей, составила почти 187 тысяч “, – объясняет эксперт.

А вот из миграционных потоков, если судить по данным Госстата (а там пользуются данным административных органов), сальдо пока положительное, хотя превышение небольшое – несколько тысяч, – отмечает Ткаченко

По словам эксперта, “рождаемость не то чтобы снижается, она просто низкая”, ее уровень – средний европейский (1,5 ребенка на одну женщину). Снижаться особо и некуда”.

Другое дело – высокая смертность, за счет чего и происходит сокращение населения, – подытожила Ткаченко.

Источник: mariupol.tv