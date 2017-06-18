- Порошенко: Титанічна праця медиків дає шанс на життя нашим воїнам16:30
- Російські бойовики у зоні АТО видають загиблих за дезертирів, - розвідка16:10
- "Подыгрывают партии войны": у Лаврова испугались мирной реинтеграции Донбасса15:50
- Бійцю АТО, з якого таксист здер втричі дорожче за свої послуги, відшкодували збитки15:10
- Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва14:51
- Более 16 тыс. участников АТО нуждаются в санаторно-курортном лечении13:50
- "Киндерсюрпризу" Януковича светит приличный срок за сбыт краденого12:10
- У Міносвіти заявили, що ЗНО не є абсолютним показником якості навчання11:50
- Депутат розкрив сутність пенсійної реформи11:37
- Жебривский: единственный надежный щит от российских пуль — перекрыть украино-российскую границу10:50
К 2050 году население Украины сократится до 30 миллионов человек
По прогнозу Института демографии и социальных исследований НАНУ, к 2050 году население Украины может значительно сократиться.
"Депопуляция – явление далеко не новое, численность населения продолжает сокращаться, и демографическая ситуация такова, что в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать изменения этой тенденции", – рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.
По ее словам, к 2050-му году население страны может сократиться до 30 миллионов человек.
“Депопуляция – это не просто сокращение населения, это именно – когда количество умерших превышает количество родившихся в определенный календарный период. Например, в 2016 год, по данным Госстата, у нас (в Украине – Ред.) Родилось 369 тысяч детей, а умерло почти 584 тысячи людей. И разница, сокращение населения за счет депопуляции, вот этой природной составляющей, составила почти 187 тысяч “, – объясняет эксперт.
А вот из миграционных потоков, если судить по данным Госстата (а там пользуются данным административных органов), сальдо пока положительное, хотя превышение небольшое – несколько тысяч, – отмечает Ткаченко
По словам эксперта, “рождаемость не то чтобы снижается, она просто низкая”, ее уровень – средний европейский (1,5 ребенка на одну женщину). Снижаться особо и некуда”.
Другое дело – высокая смертность, за счет чего и происходит сокращение населения, – подытожила Ткаченко.
Источник: mariupol.tv
Теги: Украина, Донбасс, статистика, население
- Съезд Партии регионов: страсти вокруг Добкина и Тигипко
- Партия регионов теряет мажоритарные округа
- В Луганской области погиб депутат от Партии регионов
- В Донбассе сократился улов рыбы
- Депутат Партии регионов не дожил до 2014 года: ему проломили голову
- СМИ: экс-регионал снимает свою кандидатуру на пост президента в пользу Добкина (ВИДЕО)
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна14:11
- В ОРДЛО дают зарплату, - разведка13:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРАМАТОРСКЕ ЖДУТ НА КОМИССИЮ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ13:10
- "Мариуполь" определился с новым логотипом12:50
- В Славянке женщина убила сожителя одним ударом ножа12:31
- СХІД – ЗАХІД: НА ДОНЕЧЧИНІ МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 10:10
- В ВОЛНОВАХЕ ОТРАВИЛИСЬ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ОДИН ДЕТСАД09:32
- Военный прилюдно сделал предложение своей девушке во время празднования освобождения Мариуполя08:50
- Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков08:36
- Порошенко: Титанічна праця медиків дає шанс на життя нашим воїнам16:30
- Російські бойовики у зоні АТО видають загиблих за дезертирів, - розвідка16:10
- "Подыгрывают партии войны": у Лаврова испугались мирной реинтеграции Донбасса15:50
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Бійцю АТО, з якого таксист здер втричі дорожче за свої послуги, відшкодували збитки15:10
- Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва14:51
- Вчені пояснили, чому кішки і собаки люблять, коли їх гладять по голові14:30
- Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна14:11
- Более 16 тыс. участников АТО нуждаются в санаторно-курортном лечении13:50
- В ОРДЛО дают зарплату, - разведка13:34
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты