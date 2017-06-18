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Прокуратура взялася за Курченка через торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу

18.06.2017 08:12
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Прокуратура взялася за Курченка через торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу

Головна військова прокуратура 17 червня розпочала розслідування незаконного видобутку на окупованому Донбасі антрациту під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник генпрокуратура Лариса Сарган, передає Depo.ua.

"На низці сайтів розміщені матеріали, що під загальним керівництвом С. Курченка упродовж 2017 року на території Луганської та Донецької областей закуповують незаконно видобуте вугілля, а саме антрацит, на протиправно захоплених "ЛНР" та "ЛНР" шахтах і копальнях. Одержані в такий спосіб гроші в особливо великих розмірах надаються терористам, які у подальшому використовують їх у своїй терористичній діяльності. Таким чином, в діях С.В. Курченка, службових осіб та інших осіб низки суб'єктів господарювання вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму)", - повідомляє Сарган.

Вона додала, що за даним фактом Головною військовою прокуратурою ГПУ 17.06.2017 р. внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування.



Теги: Донбасс, торговля, прокуратура, уголь
 
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