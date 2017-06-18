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У Міносвіти заявили, що ЗНО не є абсолютним показником якості навчання
Міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що для об’єктивного рейтингування шкіл в Україні потрібно розробити та освоїти механізм врахування так званої доданої освітньої вартості.
“Я абсолютна противниця рейтингування шкіл за результатами ЗНО, адже це оцінювання створене для перевірки знань учня, але не відображає прогрес школяра у навчальному закладі”, – заявила Гриневич.
Чиновниця зазначила, що у багатьох цивілізованих країнах для визначення рейтингу шкіл використовується специфічний показник «додана освітня вартість» – він враховує початковий рівень учнів, що навчаються в школах, їхній соціальний стан та прогрес, якого вдалося досягнути учню в школі.
За її словами, часто за високими результатами ЗНО стоїть не тільки і не стільки школа, як спроможність батьків створити особливі умови для розвитку дитини.
«Без розрахунку «доданої освітньої вартості» складно сказати, що стоїть за результатами – репетитор, специфічне соціальне становище учнів чи щире прагнення батьків допомогти дітям у навчанні. Для об’єктивності рейтингування, школи, що збирають «вершки суспільства» – дітей з найкращими можливостями, а потім записують їхній успіх у свої заслуги, мають бути врівноважені цим покажчиком», – сказала міністр.
Источник: informator.news
Теги: Украина, Донбасс, образование, тестирование
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