Жебривский: единственный надежный щит от российских пуль — перекрыть украино-российскую границу

18.06.2017 10:50

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время рабочей поездки общался с жителями прифронтовых населенных пунктов Майорская, Жованка, Бахмутка и Пески. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В прифронтовых поселках люди просят «поставить хотя бы деревянные щиты», чтобы иметь защиту от пуль, которые часто (особенно вечером и ночью) свистят на улицах. Пытался объяснить, что единственный надежный щит от российских пуль, мин и снарядов — перекрыть украино-российскую государственную границу. Это единственная гарантия того, что обстрелы прекратятся, и на нашей земле воцарится мир», — сказал Жебривский.

Источник: farwater.net