Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Жебривский: единственный надежный щит от российских пуль — перекрыть украино-российскую границу

18.06.2017 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жебривский: единственный надежный щит от российских пуль — перекрыть украино-российскую границу

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время рабочей поездки общался с жителями прифронтовых населенных пунктов Майорская, Жованка, Бахмутка и Пески. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В прифронтовых поселках люди просят «поставить хотя бы деревянные щиты», чтобы иметь защиту от пуль, которые часто (особенно вечером и ночью) свистят на улицах. Пытался объяснить, что единственный надежный щит от российских пуль, мин и снарядов — перекрыть украино-российскую государственную границу. Это единственная гарантия того, что обстрелы прекратятся, и на нашей земле воцарится мир», — сказал Жебривский.

Источник: farwater.net



Теги: Украина, Донбасс, граница, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх