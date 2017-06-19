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20 июня Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом
Через несколько часов, вечером 19 июня по киевскому времени, глава государства Петр Порошенко прилетит в Вашингтон, и пробудет в Соединенных Штатах два дня.
В ходе государственного визита президент Украины проведет важные переговоры с Майком Пенсом, вице-президентом США, Дональдом Трампом, президентом США, а также с министрами энергетики и экономики. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, встречи с американскими министрами пока только планируются. Завтра, во вторник, у Порошенко намечены более важные встречи – с американским главой Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Отметим, что это уже третий визит Порошенко в качестве президента Украины в Вашингтон и первая его встреча с новым президентом США.
До этого глава украинского государства общался с Дональдом Трампом только по телефону. Что касается личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, о которой уже много месяцев сообщают все СМИ, то, скорее всего, она пройдет в июле, на полях саммита «Большой двадцатки».
Теги: Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Порошенко
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