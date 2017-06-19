«Айдаровцы» пикетируют у Администрации президента: обстановка накалена

19.06.2017 19:33

Бойцы «Айдара» пикетируют у Администрации президента. Акция протеста связана с тем, что, по их словам, правоохранительные органы обвиняют их в терроризме.

Об этом передает «ДонПресс»

На месте пикета можно увидеть плакаты, некоторые из бойцов выкрикивают в адрес полиции нецензурные слова. На месте также присутствует экс-«радикал» Сергей Мельничук, он пытается сдерживать своих соратников.+

На площадь уже выведено около 100 правоохранителей, силовики в несколько плотных рядов встали перед митингующими с тем, чтобы не пропустить их дальше. Устанавливаются металлические ограждения.

В свою очередь, «айдаровцы» хотят установить на месте протеста палатку.

Источник: http://lugradar.net