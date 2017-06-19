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Гройсман раскрыл тонкости расчета новых пенсий

19.06.2017 11:50
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Гройсман раскрыл тонкости расчета новых пенсий

Премьер-министр Владимир Гройсман обнародовал на своей странице в Facebооk видео формулы расчета новых пенсий, передает Корреспондент.

"Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября. Мы также предложили, чтобы в дальнейшем ежегодно происходила автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции. Нацсовет реформ в эту пятницу поддержал наши предложения и уже на следующей неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду", – написал премьер.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Гройсман, пенсии
 
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