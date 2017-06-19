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Из-за «Правительственного курьера» украинцы потеряли 1,44 миллиона
Украинцы, которые установили крыше солнечные электростанции, потеряли около 1,44 миллиона гривен из-за издания "Правительственный курьер".
Об этом говорится в статье Экономической правды.
Как известно, Закон о НКРЕКП требует публиковать постановления регулятора в "Правительственном курьере" в течение 15 календарных дней после принятия. После такой публикации решения регулятора вступает в силу и подлежит исполнению.
Однако издание позволяет себе пренебрегать сроками публикации решений НКРЕКП и делает это выборочно. На практике такое затягивание может означать существенные убытки для участников рынка и государства.
Так, например, произошло с публикацией постановления НКРЕКП №428, которая установила новые "зеленые" тарифы для частных хозяйств.
Этот документ регулятор утвердил и опубликовал на своем сайте еще 30 марта, однако в печатном издании текст постановления №428 ещё не появился, что привело к убыткам для граждан в размере около 1,44 миллиона гривен.
При подготовке материала глава регулятора Дмитрий Вовк также высказался по поводу проблемы отсутствия публикаций решений комиссии в "Правительственном курьере". По его словам, на 14 июня неопубликованными являются 32 постановления, из которых 20 ожидают публикацию уже больше двух недель, а некоторые - более 100 дней.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, финансы, потеря, электроэнергия
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