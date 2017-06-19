Эксперт рассказал о неизвестной проблеме Украины

19.06.2017 14:30

Украинский аналитик Александр Кочетков сообщил о том, по каким нерадостным показателем Украина занимает одно из ведущих мест в мире

Так, по словам Кочеткова, США и другие страны постоянно тычут руководство Украины в интеллектуальное пиратство, включают в разные черные списки, требуют решения проблемы.

«Наше пиратство является второй по болезненности темой для всего мира после нашей же коррупции! Это одно из самых темных пятен на имидже Украины», — сообщил он.

Кочетков считает, что проблема пиратства одна из существенных препятствий для сотрудничества в области передовых технологий.

По его словам, пиратство достигло пика в период президента Януковича, когда интеллектуальной сферой руководил министр образования и науки Дмитрий Табачник.

«Дошло до полного идиотизма, когда таким авторам как Олег Скрипка или Святослав Вакарчук насчитывалось вознаграждение в размере нескольких гривен. Внимательно: не тысяч, даже не сотен, а именно нескольких гривен»,- написал он.

Ранее сообщалось, что киевские правоохранительные органы пресекли деятельность сайта, который занимался «пиратством».

Выяснилось, что пиратский ресурс на протяжении нескольких лет нарушал авторские права известных компаний как Warner Bros и Universal City Studios.

Согласно предварительной оценке, ущерб нанесенный «пиратами» киностудиям, составляет почти пять млн гривен. В ходе обысков, у «пиратов» были изъяты документы, компьютерная техника и еще ряд доказательств преступной деятельности.

Источник: Politeka