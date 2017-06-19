Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту

19.06.2017 16:45

Президент Украины Петр Порошенко сегодня отбыл в Вашингтон, как сообщают информационные агентства Украины, на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн, интригующе выглядит то, что до настоящей минуты ни одно из государственных агентств не сообщает о намерении Трампа встречаться с Порошенко.



По словам Манна, является ли движение Порошенко намерением заставить Трампа встретиться с собой, как это сделал Климкин, нахально напросившись на встречу или молчание американской стороны – это своего рода предупреждение Украине как опасно ссориться и интриговать против президентов США – пока неясно. Многое определит встреча в аэропорту: пройдет она как официальная с красной ковровой дорожкой или как частный визит в сопровождении одних только журналистов, кто будет встречать украинского президента – глава Госдепа США или одинокий посол Украины – все это покажет какой из возможных вариантов имеет место быть.



Соломон Манн подчеркивает, в любом случае, не слишком приветливо по отношению к Украине ведут себя как Госдеп США, так и службы Белого Дома. «Надеюсь хоть сенатор МакКейн встретит главу державы, за которую он так страстно борется в Конгрессе», – резюмировал эксперт.

Источник: http://replyua.net