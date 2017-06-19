Какой будет погода в начале этой недели, - прогноз синоптиков

19.06.2017 12:45

19 июня, в понедельник, на большей территории Украины установится очень комфортная погода – будет ясно и тепло.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики при этом отмечают, что дождливый циклон пока еще не ушел со всей территории страны, и грозовые ливни сегодня могут пройти в западных областях. Кроме того, на западе страны синоптики прогнозируют туман. В горных районах в понедельник будет довольно прохладно – в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 15-20 градусов. В остальных регионах установится солнечная и теплая погода. В ночные часы на побережье морей будет до 15-18 градусов, в остальных районах – от 9 до 14 градусов со знаком плюс.



В дневные часы синоптики обещают около 23-28 градусов, местами – до 30 градусов жары. Киевлянам сегодня тоже можно порадоваться – в столице будет ясная погода, дожди не прогнозируются. Ночью будет прохладно – от 12 до 14 градусов, однако в дневные часы воздух прогреется до 26-28 градусов. В ближайшие дни такая погода сохранится.