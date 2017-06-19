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Клімкін – Заходу: вчіться на наших помилках
Очільник МЗС Павло Клімкін дав розгорнуте інтерв’ю журналістам австрійського видання Profil, в якому пояснив логіку санкцій та способи взаємодії з Російською Федерацією, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів порталу «Обозреватель».
Так, Клімкін оцінив санкції, встановлені Європейським Союзом щодо Росії як доволі ефективні. Тим не менш, головний український дипломат нагадав, що санкційні обмеження – не самоціль, а лише інструмент, за допомогою якого цивілізований світ намагається змусити Кремль припинити війну на Донбасі та окупацію Кримського півострова. Щойно Мінські угоди чи їх аналог будуть виконані і російські війська покинуть Схід України, можна буде говорити про поступову відміну санкцій, - заявив Клімкін.
За словами міністра, санкції потрібні не лише Україні, а і всій Європі, адже вони розповідають членам ЄС про те, хто вони такі, на чому ґрунтується їх союз – на економічних інтересах чи базових цінностях. Якщо йдеться про останній варіант, Брюссель повинен утримувати санкції, адже вони є єдиним застережником на шляху російської агресії. Без санкцій Європа була б набагато слабшою, – наголосив дипломат. Крім того, Клімкін закликав європейців бути пильними, не повторювати помилок Києва і слухати не тільки те, що Росія каже в очі, а і те, що вона говорить за спиною.
Источник: http://replyua.net
Теги: политика, Донбасс, ошибка, Запад, Климкин
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