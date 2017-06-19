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На Донбасі вбили російського військового – рецидивіста із Тули
Громадянин Росії Андрій Штейнберг приїхав в Україну замість відбування терміну у в'язниці.
Як передає replyua.net, у 2015 році суд Тули (РФ) засудив його до 18 місяців позбавлення волі. Проте замість цього Штейнберг приїхав воювати за терористів на Донбас. Українські військові 7 червня ліквідували 46-річного бойовика з Росії. Про це стало відомо з соцмереж. Загиблий жив у Тулі і притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї та боєприпасів.
Як відомо, 16 червня в Дніпрі була затримана відома сепаратистка Марина Меньшикова, яка в жовтні минулого року вдарила молотком бійця антитерористичної операції в Оперному театрі. Про це пише місцеве видання «Інформатор» з посиланням на поліцію. Співробітники поліції затримали Меньшикову 16 червня.
«Меньшикову доставили до Дніпровського відділу поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України », - повідомили у відомстві. Меньшикова - активна учасниця дніпровських «антимайданів». Жінка також займалася збором коштів для проросійських бойовиків, через що її внесли в базу даних сайту «Миротворець» як сепаратистку.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Тула, военный
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