Пашинский: Кабмин должен отправить средства от спецконфискации на укрепление обороноспособности Украины. ВИДЕО

19.06.2017 22:00

Кабинет министров Украины должен представить на рассмотрение парламента программу направления средств, полученных от спецконфискации. Причем часть полученных 1,5 млрд должна пойти на программы по повышению обороноспособности нашей страны.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский во время выступления на согласительном совете, сообщает пресс-служба политсилы.

"По оценкам Всемирного банка, потери ВВП после так называемой операции ФСБ-Курченко" блокада "составили около 1%. Есть ли у нас варианты выйти из этой ситуации? Я считаю, что есть, потому что благодаря усилиям Генпрокуратуры уже конфискованы и зачислены в бюджет средства Януковича, в связи с чем можно нивелировать этот удар по экономике. Но сегодня мы видим, что Кабинет министров не рассмотрел программу направления этих средств и не внес ее на рассмотрение Верховной Рады. Все, что мы услышали об этих средствах, что их хотят направить на льготы и субсидии", - заявил Пашинский.

Представитель "Народного фронта" подчеркнул, что без роста ВВП невозможно построение сильного государства с крепкой экономикой и боеспособной армией.

"Именно поэтому я публично обращаюсь к премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом обратить внимание и на такие цифры и такие вызовы и немедленно отреагировать. Простите меня, но от слова "мед" во рту сладко не становится, и слово "реформа" - это еще не реформа, а кропотливая работа по ее имплементации", - добавил Пашинский.

"Я надеюсь быть услышанным исполнительной ветвью власти, потому что нашим комитетом публично, с привлечением общественности и журналистов, были разработаны некоторые программы по увеличению обороноспособности, которые мы требуем имплементировать на средства, конфискованные у Януковича и его окружения", - подытожил Сергей Пашинский.

Источник: http://sprotyv.info