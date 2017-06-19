Пенсионная реформа: появилась важная дата

19.06.2017 13:45

Стало известно, когда будет внесен в Верховную Раду проект пенсионной реформы, разработанный украинским правительством

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, 19-20 июня.

«Я думаю, что в понедельник, максимум вторник мы внесем в парламент (законопроект о пенсионной реформе – ред.)», – сказал Гройсман.

Он отметил, что Национальный совет реформ на своем заседании в пятницу поддержал проект пенсионной реформы. Совет также выдвинул ряд собственных предложений к документу, которые, по словам, Гройсмана, могут быть учтены.

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил проект закона о пенсионной реформе в Украине.

Как уже сообщала Politeka, в Кабмине нашли способ избавиться от излишнего числа пенсионеров.

Напомним, если пенсионную реформу поддержат парламентарии, выплаты проиндексируют на 5% в октябре этого года.

Источник: Politeka.