- Пенсионная реформа: появилась важная дата13:45
- У «ДНР» повідомили про проблеми зі зв’язком оператора МТС13:30
- Сергей Шахов озвучил последствия введения виз с РФ (видео)13:15
- Переполох на Полтавщине: в область стянули Нацгвардию12:58
- Какой будет погода в начале этой недели, - прогноз синоптиков12:45
- Деоккупация Донбасса: что позволит сделать новый закон12:35
- 20 июня Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом12:20
- Убийство Воронекова: суд вынес вердикт12:10
- Гройсман раскрыл тонкости расчета новых пенсий11:50
- Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт11:40
Переполох на Полтавщине: в область стянули Нацгвардию
Об этом сообщают активисты из Полтавского штаба блокады
Нардеп Семен Семенчко сообщил, что со вчерашнего вчерашнего вечера к нему поступают сообщения из Полтавского штаба блокады. Активисты спрашивают, не блокируется ли в области станция Ромодан.
«Приехал начальник полиции, звонит глава районной администрации все напуганы и кричат что вы с Семенченко перекрываете станцию Ромодан. Посмеялись мы, а на утро история продолжилась. В район стянули Национальную гвардию, полицию, титушек мобилизовали. Знакомые офицеры звонят, блин так что теперь, мы воевать с вами будем? В общем весь район на ушах», — передает у себя в Facebook ситуацию Семенчеко.
Семенченко на этом фоне обратился к командованию Нацгвардии и СБУ. Депутат достаточно крепкими словами возмутился, что украинцы платят налоги не для того, чтобы они создавали позорные фейки.
«Прежде чем переть куда ху#во облако личного состава вы хоть разведку проведите! У вас есть прослушка телефонов, пеленг телефонов, агенты в нашей среде, так хоть обработайте эти данные! А не летите на первый же фейк с вылупленными глазами!», — возмущается Семенченко.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Полтавская область, нацгвардия
- Донецкая и Полтавская области вышли в лидеры по количеству страдающих ожирением жителей
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Ледяной дождь парализовал движение транспорта в трех областях Украины
- Курс валют на сегодня, 6 июля
- Курс валют на сегодня, 13 июля
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- У «ДНР» повідомили про проблеми зі зв’язком оператора МТС13:30
- Деоккупация Донбасса: что позволит сделать новый закон12:35
- Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт11:40
- Под Мариуполем перевернулся военный водовоз.Трое пострадавших11:30
- В зоне АТО грузовик с гражданскими наехал на мину11:05
- Донецкую фильтровальную станцию в этом году обстреливали 11 раз – ОБСЕ22:30
- Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів з початку доби – штаб21:10
- ДОНЕЦЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ТА НАСОСНА ПІВДЕННО-ДОНБАСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ ПРАЦЮЮТЬ ПОПРИ ОБСТРІЛИ 20:36
- У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ 20:11
- Арцизские полицейские борются с любителями марихуаны18:50
- Пенсионная реформа: появилась важная дата13:45
- У «ДНР» повідомили про проблеми зі зв’язком оператора МТС13:30
- Сергей Шахов озвучил последствия введения виз с РФ (видео)13:15
- Переполох на Полтавщине: в область стянули Нацгвардию12:58
- Какой будет погода в начале этой недели, - прогноз синоптиков12:45
- Деоккупация Донбасса: что позволит сделать новый закон12:35
- 20 июня Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом12:20
- Убийство Воронекова: суд вынес вердикт12:10
- Гройсман раскрыл тонкости расчета новых пенсий11:50
- Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт11:40
- ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ СУШИТЬ В ДОМА ПОСТИРАННЫЕ ВЕЩИ10:53
- Почему кофе обязательно надо запивать водой10:12
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!09:51
- Самые несчастливые предметы в вашем доме09:18
- Сало омолоджує і лікує08:12
- Скоро день солнцестояния — один из самых магических дней в году!07:58
- Чому виникають "мішки" під очима?07:45
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями