Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву

19.06.2017 09:05

Співробітники правоохоронних органів вже встигли допитати нападника, який намагався вбити добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.



Відповідну інформацію в телеефірі каналу «112 Україна» оприлюднив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він розповів, що наразі життю кілера нічного не загрожує, і він в стані співпрацювати зі слідчими та давати свідчення. Відомо, що зловмисник є фігурантом інших справ, зокрема, мова йде про злочини скоєні як на території України, так і за її межами. На даний момент українські правоохоронці співпрацюють з іноземними колегами щодо цього питання, аби надалі оприлюднити більше інформації. Шевченко вважає, що в цій справі безумовно є російський слід. Також речник МВС додав, що для власної легенди нападник використовував дані вже померлої людини.



Варто нагадати, що напад на подружжя добровольців Адама Осмаєва та Аміну Окуєву було скоєно 1 червня чоловіком, який раніше домовився з ними про інтерв’ю, заявивши, що він є іноземним журналістом.

Источник: http://replyua.net