Сергей Шахов озвучил последствия введения виз с РФ (видео)

19.06.2017 13:15

Введение визового режима с Российской Федерацией, помимо прочего, лишит часть украинцев возможности посещать родственников

Такое мнение журналисту Politeka высказал народный депутат Сергей Шахов (группа «Воля народа»).

Напомним, ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что Верховная Рада может в срочном порядке рассмотреть зарегистрированный в феврале 2016 года законопроект о введении визового режима с РФ. По словам Бурбака, в Раде найдутся голоса для принятия постановления.

«Хочу обратить внимание, что я против введения визового режима с Россией, поскольку это вызовет серьезный резонанс в обществе. У некоторых украинцев есть родственники в РФ, и мы не должны лишать их возможности съездить к родным», — отметил Шахов.

Парламентарий уточнил, украинцы не должны страдать от войн, которые «начинаются в кабинетах».

«Все войны начинаются в кабинетах, и заканчиваться должны там же», — подчеркнул нардеп.

Напомним, народный депутат Рефат Чубаров назвал введение визового режима с Россией железным занавесом для крымчан. По его мнению, вводить визовый режим с Российской Федерацией нельзя, поскольку следует учитывать, в какой ситуации окажутся жители аннексированного Крыму и подконтрольных боевикам территорий Донецкой и Луганской областей.

Как ранее писала Politeka, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила в эфире одного из украинских телеканалов, что визовый режим с Россией поставит ряд сложностей перед жителями оккупированного Крыму. По ее словам, на создание различных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля, по словам Луценко, потребуется 1,5-2 млрд грн.

Источник: https://politeka.net