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Стало известно, куда пропали $400 млн из денег Януковича

19.06.2017 21:15
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Стало известно, куда пропали $400 млн из денег Януковича

В бюджет попали лишь $1,1 млрд из конфискованных $1,5 млрд

Министр финансов Украины Александр Данилюк прокомментировал использование так называемых «денег Януковича». По его словам, эти деньги нельзя тратить на повышение социальных выплат из-за того, что они не были заработаны экономикой.

Эти деньги, по мнению министра, правильнее использовать для погашения долгов государства перед предприятиями, которые заставляли делать авансовые платежи в бюджет. Сейчас средств для погашения этого долга у Минфина нету.

Также Дналиюк прокомментировал тот факт, что из $ 1500000000 конфискованных средств в бюджет поступило 1,1 миллиарда.

«Сумма состоит из нескольких частей. Часть есть деньги — валюта, а часть была облигациям, мы просто погасили и таким образом уменьшили наш долг «, — сказал Данилюк.

Напомним, что на счета Украины поступили деньги, которые были украдены из государственного бюджета благодаря коррупционным схемам экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как писала Politeka, в пятницу, 16 июня 2017 года, в Оболонском районном суде Киева завершилось судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Радио Свобода



Теги: Украина, Донбасс, деньги, миллионы, Янукович
 
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