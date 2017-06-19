Убийство Воронекова: суд вынес вердикт

19.06.2017 12:10

Голосеевский райсуд столицы вынес приговор 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области за причастность к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

По ходатайству прокуратуры города Киева, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в столичной прокуратуре.

Указанное решение Голосеевский райсуд столицы принял на заседании в пятницу, 16 июня 2017 года.

Мужчине инкриминируется п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Отметим, в своем ходатайстве прокурор отметил, что указанный мужчина также является обвиняемым по другому уголовному производстве, которое в настоящее время рассматривается Новомосковским райсудом Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

При этом в качестве рисков прокурор указал на возможность подозреваемого скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей, уничтожить или исказить вещи или документы, имеющие значение в расследовании или иным образом препятствовать уголовному производству.

Суд, признал доводы прокурора обоснованными и постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток.

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен неизвестным в Киеве на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace. Очевидцы сообщают, что всего прозвучало около семи выстрелов.

Вороненков уехал в Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году. Бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Источник: Politeka.