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В Украине увеличиваются запасы антрацита и газа

19.06.2017 15:12
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В Украине увеличиваются запасы антрацита и газа

Игорь Насалик, министр угольной промышленности и энергетики, заявил о том, что украинская энергосистема перешла в штатный режим работы, и население в полной мере обеспечено всеми необходимыми энергоресурсами. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление прозвучало во время селекторного совещания в понедельник, 19 июня. «В большинстве узлов у нас есть профицит, что позволяет сегодня не только обеспечивать внутренние потребности, но и выйти на экспорт электроэнергии», заявил Насалик. По его словам, запасы угля в Украине сейчас приблизились к 2,7 миллионам тонн, и из них 0,66 миллионов тонн – это антрацит. Насалик подчеркнул, что годом ранее запасов угля антрацитовой группы было намного меньше.

«Что касается газа, сегодня в хранилищах находится 10,8 миллиардов кубометров, что предусмотрено планом 17 миллиардов на 1 октября 2017 года. Но на сегодня "Нафтогаз" не подал свой план заполнения подземных хранилищ газа (ПСГ)», добавил министр энергетики. 



Теги: Донбасс, газ, уголь, запас
 
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