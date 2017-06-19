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В Украине закроют еще 20 сайтов: опубликован список
В Министерстве информационной политики обнародовали список сайтов, которые рекомендуется закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины
Соответствующий список размещен на сайте ведомства.
В перечне оказались 20 доменных имен, которые «содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению согласно нормам украинского законодательства».
В частности, в черном списке нашлось место для сайтов: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet.su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, asssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, uscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.
Перечень был наработан рабочей группой при МИП под руководством замминистра Дмитрия Золотухина, и рассмотрен экспертным советом при ведомстве. На данный момент список передан на рассмотрение Службы безопасности Украины.
Напомним, экс-министр информационной политики Юрий Стець заявил о том, кого хочет видеть на вакантном посту.
По словам Стеця, эту должность должна занять его первая заместитель Эмине Джапарова. Экс-министр завил, что уже говорил с президентом и премьер-министром ее кандидатуру.
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, запрет, сайт, список
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