Военторг США: Украине подсказали, как решить вопрос летального оружия

19.06.2017 07:04

Украине не стоит слишком надеяться на то, что Америка бесплатно даст оружие

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине не обязательно ждать бесплатной поставки летального оружия – она может его купить в "Военторге США". Американский президент Дональд Трамп сам предлагал заменить безвозмездную помощь Киеву кредитами, которые можно потратить в Соединенных Штатах, пишет "Обозреватель".

"Рынок вооружения никто не отменял", – подчеркнул Жданов.

Украине не стоит слишком надеяться на то, что Америка бесплатно даст оружие, – отметил эксперт.

"Решатся ли американцы выдать нам это оружие? Их могут обвинить в том, что они спонсируют войну… Раздача вооружения просто так не приветствуется в мире. Покупка вооружения? Да! Но кто нам мешает купить те же Javelin или любое другое летальное вооружение на том же рынке оружия?" – сказал Жданов.

"Мы можем договориться с США за эти же выделенные деньги купить у них, кстати, Трамп об этом говорил – деньги, которые они выделяют, мы можем потратить в "военторге США" и приобрести летальное оружие", – уточнил он.

Эксперт выразил сожаление по поводу того, что ряд украинских политиков занимаются "болтологией" относительно этого вопроса.

"Если вы хотите принять политическое решение на приобретения летального оружия, пожалуйста, примите его, купите и поставьте ВСУ, дайте им возможность воспользоваться этим вооружением", – заявил Жданов.

Также эксперт сказал, что украинцы не должны делать культ из вопроса поставки летального оружия и возводить его в ранг критерия, который определяет способность Украины победить врага.

"Надо заниматься перевооружением армии, чтобы обеспечить ее боеспособность", – добавил он.

Источник: http://www.segodnya.ua