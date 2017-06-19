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Встреча министров обороны Украины и Турции: первые подробности

19.06.2017 17:14
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Встреча министров обороны Украины и Турции: первые подробности

Министры обороны Украины и Турции обсудили направления углубления сотрудничества

Подробности сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Генерал армии Украины Степан Полторак встретился с Министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишиком, будучи с рабочим визитом во Франции.

Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития военно-технического сотрудничества и организации совместных проектов между военно-промышленными комплексами Украины и Турции.

«Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить нашу страну и принять участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины», — обратился министр обороны Украины.

Кроме того, Полторак поблагодарил Турции за помощь по реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил и их семей. Отметим, уже 315 человек прошло реабилитацию в Анталии.

Со своей стороны Фикри Ишик подчеркнул, что независимо от состояния турецко-российских отношений, Турция осуждает аннексию Крыма и поддерживает позицию Украины относительно территориальной целостности.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, Турция, встреча
 
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