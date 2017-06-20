Европа в ярости! Вот что они заявили об украинской власти…

20.06.2017 09:07

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Верховная рада фактически блокирует необходимые стране реформы тем самым загоняя страну в страшную пропасть.

По словам посла, в украинском парламенте большинство людей, которые защищают собственные интересы и блокируют процесс реформ. Он также обвинил «главу комитета Верховной рады» в антиевропейском лоббизме даже во время таких трагических и тяжелых для Украины времен.

«Когда мы пытаемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, мы понимаем, что в профильных министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил не двигаться вперед из-за наличия собственных интересов, и он не хочет способствовать реформам», — цитирует Мингарелли Интерфакс-Украина.

Мингарелли также отметил, что ЕС регулярно предоставляет свои рекомендации по повышению эффективности работы украинского парламента но пока это все безрезультатно. Коррупция и лоббизм интересов олигархов взял верх над разумом у украинских политиков.

«Но кроме технического измерения есть еще и политическая воля. И если нет политической воли, поскольку в Раде есть люди, которые защищают собственные интересы, то правительству будет невозможно содействовать реформам в Украине даже если учитывать возможное желание проводить их…», — заявил глава представительства ЕС.

Аналитики отмечают, что это крайне тревожное заявление для украинских политиков. В ЕС впервые жестко обрушились критикой на украинских политиков и впервые намекнули на полную бездарность украинских политиков. Это конкретный сигнал на перевыборы либо смену ключевых политических фигур в украинском политикуме.

Источник from-ua