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Европа в ярости! Вот что они заявили об украинской власти…
Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Верховная рада фактически блокирует необходимые стране реформы тем самым загоняя страну в страшную пропасть.
По словам посла, в украинском парламенте большинство людей, которые защищают собственные интересы и блокируют процесс реформ. Он также обвинил «главу комитета Верховной рады» в антиевропейском лоббизме даже во время таких трагических и тяжелых для Украины времен.
«Когда мы пытаемся проверить гармонизацию украинского законодательства с ЕС, мы понимаем, что в профильных министерствах законопроекты уже созданы, они зарегистрированы в Раде, но глава комитета Рады решил не двигаться вперед из-за наличия собственных интересов, и он не хочет способствовать реформам», — цитирует Мингарелли Интерфакс-Украина.
Мингарелли также отметил, что ЕС регулярно предоставляет свои рекомендации по повышению эффективности работы украинского парламента но пока это все безрезультатно. Коррупция и лоббизм интересов олигархов взял верх над разумом у украинских политиков.
«Но кроме технического измерения есть еще и политическая воля. И если нет политической воли, поскольку в Раде есть люди, которые защищают собственные интересы, то правительству будет невозможно содействовать реформам в Украине даже если учитывать возможное желание проводить их…», — заявил глава представительства ЕС.
Аналитики отмечают, что это крайне тревожное заявление для украинских политиков. В ЕС впервые жестко обрушились критикой на украинских политиков и впервые намекнули на полную бездарность украинских политиков. Это конкретный сигнал на перевыборы либо смену ключевых политических фигур в украинском политикуме.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, Европа, гнев, власть
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