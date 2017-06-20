Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием

20.06.2017 22:36

НАБУ около года разрабатывало двух народных депутатов, которым вменяют спекуляцию на янтаре. НАБУ опять на гнедом коне. Завершена спецоперация, длившаяся около года. В центре не какой-нибудь чиновник, а целых два народных депутата – от БПП и "Народного фронта". В законодательной власти вскрыта коррупция, упирающаяся в добычу янтаря – этот болезненный для Украины вопрос. Антикоррупционные детективы впервые использовали агента под прикрытием и помогали им специалисты из самого ФБР. Сюжет настолько захватывающий, что глава САП Назар Холодницкий готов рассекретить все "кино" и продемонстрировать его в Раде, чтобы депутаты дали добро на арест коллег.

Сумку сунули охраннику

И начиналось все как в детективе: элитный ресторан в центре Киева, депутат в окружении охраны и сумка с пакетом долларов. Ни много ни мало 200 000 было передано одному из бодигадов парламентария от БПП Борислава Розенблата. А он об этом как бы и не догадывался. И страшно удивился, когда на телохранителя налетели уполномоченные.

- Ему (охраннику) всунули какую-то сумку и сказали передать мне. Потом появились представители НАБУ. Моя позиция такая – это провокация, - комментировал депутат ситуацию по "горячим следам". По версии Борислава Розенблата, провокацию устроили добытчики янтаря, с которыми он яростно боролся и даже написал закон, позволяющий навести порядок в хаотическом промысле. О политической провокации говорит и народный депутат Максим Поляков ("Народный фронт"), которому, как утверждают в НАБУ, предназначалась часть долларового пирога. Ни тот, ни другой денег в руки не брали.

- Я очень хорошо знаю Розенблата. Он бы ни за что не притронулся в публичном месте к долларам, - говорит Виктор Ш. из Житомира – родного города депутата. – Борислав очень осторожный человек. Даже когда он не был в парламенте, все, что ему передавали, шло через охрану. Охранники носили за ним портфели, чемоданы, пакеты разные…

Но "чистые руки" для суда не подтверждение такой же чистой совести, говорят юристы.

- Подобные мероприятия документируют, проводят негласные следственные действия – прослушивают разговоры, проводят скрытую съемку. На этом строятся доказательства вины, - говорит адвокат Игорь Сиротин, ранее работавший следователем.

Депутатов просят поспешить

В нерушимости доказательств депутатской вины уверены и представители антикоррупционных органов. Специализированная прокуратура направила в ГПУ представление о снятии неприкосновенности с Розенблата и Полякова и просит парламент поторопиться до начала каникул. Кроме того, злые языки поговаривают, что у Борислава Соломоновича якобы есть израильский паспорт. А эта страна, как известно, беженцев не выдает.

Скандал вокруг сумки с долларами получился тем больший, что относительно недавно Борислав Розенблат выступал на телевидении, развенчивая коррупцию и агитируя за закон, который бы позволил упорядочить добычу янтаря. Злые, опять же, языки твердят, что в Олевском районе на Житомирщине, где самые "вкусные" залежи, на подставных людей уже скупаются участки земли. Правда это или нет, не знаем, но глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник озвучил не менее интересные факты.

Перед женщиной-агентом НАБУ была поставлена задача искать возможность законной добычи янтаря.

- Через некоторое время народные депутаты сами появились в поле зрения и предложили свои услуги путем внесения законопроекта. Только за регистрацию этих законопроектов было получено 15 тысяч долларов, — проинформировал Сытник.

Быстро провести законопроект в парламенте нельзя. Параллельно использовалась иная схема:

- Под видом рекультивации земель на участках в Ровенской области и в Житомирской областях планировалась фактическая добыча янтаря и дальнейшая его реализация через оффшорную фирму, где учредителем по настоянию Розенблата была его сестра, — заявил глава НАБУ.

Прикрывать не будут

Сейчас народным депутатам грозит до 12 лет лишения свободы. Смогут ли они разбить обвинения или нет – покажет время. До последнего времени громко начинающиеся дела НАБУ как-то вяло сдувались. На горизонте маячит аудит, и для ведомства Сытника очень важно довести до ума хоть одно коррупционное расследование. Недаром бюро похвасталось, что воспользовалось помощью американского ФБР и впервые за свою практику применило "агента под прикрытием".

Помимо того НАБУ, вошедшему в тихую конфронтацию с провластной Генпрокуратурой, требуется доказать, что оно остается независимым от политических раскладов и готово бросить вызов даже людям президента, если там обнаружат коррупцию. А Розенблат и Поляков – какая удача! – как раз депутаты от коалиции.

- Розенблат не раз менял свои политические симпатии. Был в Партии регионов, СДПУ(о), потом примкнул к блоку БПП, от которого прошел в парламент. Известно также, что после раскола между Порошенко и Саакашвили он пытался переметнуться к последнему. Розенблат, как и Максим Поляков, находятся в группе, которая ассоциируется с Банковой, но не являются в ней ключевыми игроками, - говорит политолог Алексей Якубин. – Фамилия Розенблата находилась в расширенном списке декларантов, которых собиралась проверять ГПУ, то есть он уже был в группе риска. Генпрокуратура не уличила, НАБУ – уличила, пусть будет этакая символическая политическая жертва.

По мнению политолога, фигурантов "янтарного скандала" не станут пытаться прикрывать так, как экс-нардепа Николая Мартыненко или Романа Насирова.

- Это тяжеловесы, с ними у НАБУ дела идут туго. А Розенблат и Поляков более легкие фигуры. Не исключаю, что это дело получит быстрое развитие, - говорит Алексей Якубин.

В комментарии "КП" в Украине" Борислав Розенблат заявил, что не намерен скрываться от следствия.

- Моя позиция остается прежней. Это спланированная, подставная акция. Месть, и мне больше нечего к этому добавить, - сказал народный депутат. – Эта женщина, которая играла предпринимательницу, представилась украинкой по происхождению, но представительницей иностранной компании. Она постоянно вызывала у меня подозрения, но я верил людям и хотел, чтобы в Украину шли инвестиции.

По состоянию на вечер 20 июля вызов в НАБУ Борислав Розенблат еще не получил.

Официально

"На сегодняшний день объявлено о подозрении шести лицам — двум охранникам народного депутата, одному помощнику и трем представителям межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль", - проинформировал Артем Сытник.

По его словам, общая сумма полученных средств составляет более 300 тысяч долларов. 200 000 долларов, которые передали охраннику, якобы предназначались для влияния на государственные органы.

В ходе обысков у подозреваемых изъято более 100 килограммов янтаря. По месту жительства у депутатов обыски не проводились.

Кто такой агент под прикрытием

Эту роль играет сотрудник правоохранительного органа или привлеченное со стороны лицо (могут нанимать частных детективов), который внедряется в бизнес-круги или преступную группировку под тщательно составленной легендой. Задача фактически та же, что у шпиона.

- Это очень тонкая и сложная работа. Человек должен обладать хорошей выдержкой, знаниями в интересующей сфере, актерскими и конспиративными навыками, чтобы не вызывать подозрений словами или поступками, - говорит бывший первый зампредседателя СБУ Александр Скибинецкий. – Все тайные действия агента должны находиться в правовом поле, то есть нужна санкция суда.

По словам эксперта, чуть меньше года, который НАБУ посвятила операции – это не самый большой срок. По важным делам агент под прикрытием может работать и несколько лет.

Источник kp.ua/politics