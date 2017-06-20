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Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
Возможные договоренности с Порошенко Трамп будет обсуждать на встрече с Путиным, считает журналист. Во время визита президента Украины Петра Порошенко в США и на встрече с американским лидером Дональдом Трампом будет подниматься вопрос оккупированного Крыма, по которому американцы также будут говорить и с Россией на будущей встрече на саммите "G-20" в Гамбурге. Об этом сказал журналист, главный редактор агентства "РБК-Украина" Валерий Калныш, передает 112.ua.
Он напомнил, что сейчас активно идут разговоры среди экспертов, что якобы США и РФ могут предложить размен Крыма.
"Нельзя упускать из вида Крым. Я более чем уверен, что этот вопрос будет подниматься. Накануне визита многие эксперты говорили, что размен будет примерно такой: Украина забывает Крым, не требует возвращения этой территории, а взамен Россия сворачивает свою активность на Донбассе, и мы получаем выход российских войск, прекращение поддержки сепаратистов со стороны РФ. Поэтому это будет, конечно, вызов для президента, как он отреагирует на крымский вопрос", – рассказал Калныш и добавил, что у трампа большие проблемы с владением ситуации по восточноевропейскому направлению.
Журналист отметил, что возможный достигнутый план Порошенко и Трампа по Украине будет обсужден с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я думаю, что повестка, с которой едет президент, не то чтобы получит одобрение, но пройдет согласование, и будет понимание, куда движется Украина, потом этот план, я более чем уверен, Трамп будет доносить до президента Путина, и затем должна наступить ответная реакция от российского президента. О ней мы узнаем не напрямую, а обратно по цепочке: Путин говорит администрации США, а они доводят до нас", – добавил Калныш.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, Дональд Трамп, Порошенко
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