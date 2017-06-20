Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям

20.06.2017 19:40

Керченский мост, который россияне, наплевав на международные нормы, строят в аннексированном Крыму, не позволит проходить через пролив кораблям высотой свыше 33 метра. Это является односторонним ограничением географии морских перевозок. На это обратил внимание советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, передает"Диалог.UA".

Российские оккупанты предупредили, что уже в июле - августе этого года после возведения арок пролетного строения моста через Керченский пролив не смогут проходить суда высотой 33 метра и шириной 31 метр. "Судовладельцы, которые планируют перевозки до наших портов в Азовском бассейне в Бердянск или Мариуполь, будут вынуждены учитывать это обстоятельство", - отметил Форостяк, подчеркнув, что Россия пошла на такие меры в одностороннем порядке, не обсудив эту ситуацию не только с Украиной, но и другими заинтересованными странами.

Советник главы НП Одессчины также добавил, что такие действия оккупанта являются еще одним грубейшим нарушением международных норм мореплавания и ряда конвенций.