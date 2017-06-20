- Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием22:36
- В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены22:10
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- Стало известно, как именно НБУ будет отслеживать доходы украинцев20:30
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям19:40
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО19:15
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?18:50
- В сети разгорелся скандал из-за жутких условий в госпитале для бойцов АТО: опубликованы фото18:25
Парубий: США могут разместить войска в Украине
В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США предусматривается размещение американских военных резервов на территории Украинского государства. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Украинскую правду.
«Оно (соглашение по безопасности — ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США», — сказал он.
Спикер отметил, что практику подобных соглашений давно используют в США: такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.
По его словам, соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление оборонного летального оружия.
Напомним, в ходе рабочего визита в США 12-16 июня, председатель ВР предложил заключить двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Это соглашение, по его словам, не отрицает членства Украины в НАТО, а наоборот — будет способствовать ускорению обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора.
Также Парубий высказал мнение, что администрация США может принять решение о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года.
Теги: Украина, США, Донбасс, войска, НАТО, Парубий
- Беглый Янукович или ошибки НАТО: почему Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе
- Експерт: Україна ризикує зіпсувати відносини зі США через референдум про вступ до НАТО
- Россия "вздрогнула" и начала укреплять оборону
- Госпогранслужба и НАТО не подтверждают отвод российских войск от границы Украины
- Лавров договорился с Керри, и Россия отступила от границы
- США заинтересованы во вступлении Украины в НАТО – Парубий
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии12:20
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием22:36
- В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены22:10
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- Стало известно, как именно НБУ будет отслеживать доходы украинцев20:30
- В России показали стрельбу танка Армата. ВИДЕО20:05
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям19:40
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО19:15
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?18:50
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Почему кофе обязательно надо запивать водой
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО