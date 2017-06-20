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Рабинович: «Декларирование - это легализация награбленного у народа добра»
Е-декларации это — уникальная, единственная в мире легализация награбленного у народа добра. Об этом заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской телепередачи "Кто кому Рабинович", которая выходит по воскресеньям на канале "112 Украина".
Зрительница с Майдана Независимости задала парламентарию вопрос о том, делаются ли е-декларации с целью отвлечь внимание от тех, кто ворует еще больше. На это Вадим Рабинович ответил: "Е-декларации — это совсем не фейк. Произошла уникальная, единственная в мире легализация награбленного. Потомучто когда прокуроры, адвокаты, какие-то судейские чиновники из администрации,в жизни не работавшие в бизнесе, — повторяю, в жизни, — декларировали миллиарды, яхты, дачи, сотни картин, к ним утром никто не пришел, и сейчас все в порядке. Они могут сказать: “А у меня задекларировано”.
По словам парламентария, указанная операция проведена блестяще. "Теперь все плевали на закон".
"Единственное, что я могу сказать: думаю, мы вернемся к этому вопросу. Пойдем на выборы. Вы знаете, недавно Порошенко заявил, что требует от правительства поднять пенсии. Так вот, я знаю: всегда, когда президенты начинают говорить о поднятии пенсии, — где-то рядом выборы, поэтому крепитесь. Пойдем, а там вспомним все эти разговоры", — отметил Вадим Рабинович.
Источник kp.ua/politics
Теги: Украина, Донбасс, выборы, декларация, легализация, Порошенко, грабеж
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