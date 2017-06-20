Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?

20.06.2017 18:50

Экономисты "скорректировали" прогноз министра, но в целом тоже верят в позитив. По мнению социального министра, такие деньги украинцы смогут получать к концу 2020 года при условии осмысленной политики в Украине. Бессмысленный оптимизм. Мнение об "осмысленной политике" Андрей Рева озвучил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Ревы, 10 тыс. грн. в 2020 году – это "умеренно оптимистический прогноз". А вот средняя зарплата в Украине 15 тыс. грн. – "это то, к чему мы должны стремиться".

По мнению социального министра, при такой средней зарплате украинцы задумаются, стоит ли им ехать за границу или, может, имеет смысл остаться в Украине.

Судя по комментариям, украинцам уже порядком надоели беспардонные обещания и разбрасывание цифрами направо и налево без минимальных попыток их хоть как-нибудь обосновать.

"Условие одно – перестать хотеть красть!"

"Такое впечатление, что они с Гройсманом играют в игру "кто больше"!"

"Достали уже эти бессмысленные и ничем не подкрепленные цифры с потолка"

"Осмысленная политика? Кто же мешает ее проводить главе социального министерства?"

"Лучше бы он посчитал, насколько за это время вырастут тарифы и продукты. А потом бы рассуждал, стоит ехать за границу или не стоит!"

За счет чего "банкет"?

Эксперты тоже сильно сомневаются, что социальный министр перед тем, как выдать цифры "на-гора", проводил анализ ситуации и производил если не экономические, то хотя бы арифметические подсчеты.

- Если соотношение доллар/евро не изменится, то при прогнозе доллара на 2020 год в 31 грн., взятом из Бюджетной резолюции, получаем, что 500 евро к 2020 году – это около 17 тыс. грн., – предлагает посчитать аналитик Андрей Вигиринский. – Прогнозируемый рост ВВП на 11% за три года не даст такого прироста к зарплате, так что можем предположить, что соотношение минимальной и средней зарплат сохранятся на нынешнем уровне 1:2. Таким образом, выходим на среднюю зарплату 9-10 тыс. грн, а никак не на 17 тысяч. Но, как говорится, нет ничего невозможного, так что если эти очень оптимистические ожидания министра оправдаются, будет приятный сюрприз.

По словам директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, когда-то кто-то говорит о росте зарплат и пенсий, первое, что хочется услышать, - это за счет каких именно ресурсов произойдет этот рост.

- Если речь идет о перераспределении, то вряд ли что-то получится, - говорит экономист. – А вот если повысить зарплаты хотят за счет экономического стимулирования бизнеса, могу согласиться. Но возникает очередной вопрос: что конкретно планируется? Укажите направление, что это будет – льготы, либерализация экономической деятельности, что-то еще… Вот тогда можно обсуждать, соглашаться или не соглашаться, а пока обсуждать нечего. К сожалению, в последнее время стало хорошим тоном вместо экономических обоснований, "кормить" зрителей презентациями и цветными слайдами. А сейчас, видимо, уже научились обходиться и без картинок.

Источник kp.ua/economics