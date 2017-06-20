- Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием22:36
- В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены22:10
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- Стало известно, как именно НБУ будет отслеживать доходы украинцев20:30
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям19:40
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО19:15
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?18:50
- В сети разгорелся скандал из-за жутких условий в госпитале для бойцов АТО: опубликованы фото18:25
США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО
Президент подчеркнул необходимость требовать от РФ выполнения договоренностей. Соединенные Штаты Америки остаются верны концепции урегулирования конфликта на Донбассе путем имплементации минских договоренностей. Об этом на брифинге по итогам встречи с Дональдом Трампом, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Петр Порошенко.
Президент напомнил, что сегодня исполняется ровно три года с момента объявления первого режима прекращения огня на Донбассе и оглашения им мирного плана, который, по словам главы государства, стал основой минских договоренностей.
"Было отмечено, что США поддержат, остаются верными минским договоренностям, и уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации минских договоренностей, пакет безопасности, где должен быть прекращен огонь, отведены российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен доступ СММ ОБСЕ ко всей территории включительно с границей, и мы детально обсудили шаги, которые будут сделаны, накануне визита президента Трампа в Европу", - рассказал Порошенко.
Также он назвал встречу с Трампом детальной и полноценной.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Дональд Трамп, Порошенко
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Переговоры США и России в формате "Нуланд-Сурков": Теффт рассказал о перспективах нового формата дискуссии Вашингтона и Москвы по Украине при Трампе
- Трамп меняет курс по Украине. Новый план США
- В России сожгли 200 килограммов икры для Украины
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Трамп может лишить Украину безвозмездной военной поддержки — WSJ
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии12:20
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Янтарное "дело Розенблата": все подробности операции и тайный агент под прикрытием22:36
- В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены22:10
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- Стало известно, как именно НБУ будет отслеживать доходы украинцев20:30
- В России показали стрельбу танка Армата. ВИДЕО20:05
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям19:40
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО19:15
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?18:50
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Почему кофе обязательно надо запивать водой
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО