Стало известно, как именно НБУ будет отслеживать доходы украинцев

20.06.2017 20:30

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что у Национального банка Украины (НБУ) сегодня есть все инструменты для того, чтобы отслеживать доходы и расходы украинцев. Об этом говорится в материале Апострофа.

По словам эксперта, в настоящее время регулятор обладает полным набором полномочий для отслеживания средств, которые поступают и списываются со счетов украинцев.

В качестве примера она привела ограничение Нацбанком покупок за наличные суммой в 50 тыс. грн.

"Это такие шажки, которые потом позволят собрать мониторинг расходов. Сейчас этого не делается, потому что люди позакрывают карточные счета и уйдут в наличную форму. Но предпосылки уже все создаются", - сказала эксперт.

Она также отметила, что еще одним инструментом, позволяющим отслеживать расходы граждан, может стать фискализация всех финансовых операций, включая торговлю через интернет. В таком случае все транзакции украинцев, включая расчеты через интернет и платежные системы, будут внесены в базу Государственной фискальной службы.

"Идея фискализации расчетов уже вышла за пределы наличного оборота, речь идет о фискализации всех расчетов. И это - платформа, которая готовится к мониторингу расходов граждан", - сказала Томашевская.