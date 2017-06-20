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Стало известно, как именно НБУ будет отслеживать доходы украинцев
Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что у Национального банка Украины (НБУ) сегодня есть все инструменты для того, чтобы отслеживать доходы и расходы украинцев. Об этом говорится в материале Апострофа.
По словам эксперта, в настоящее время регулятор обладает полным набором полномочий для отслеживания средств, которые поступают и списываются со счетов украинцев.
В качестве примера она привела ограничение Нацбанком покупок за наличные суммой в 50 тыс. грн.
"Это такие шажки, которые потом позволят собрать мониторинг расходов. Сейчас этого не делается, потому что люди позакрывают карточные счета и уйдут в наличную форму. Но предпосылки уже все создаются", - сказала эксперт.
Она также отметила, что еще одним инструментом, позволяющим отслеживать расходы граждан, может стать фискализация всех финансовых операций, включая торговлю через интернет. В таком случае все транзакции украинцев, включая расчеты через интернет и платежные системы, будут внесены в базу Государственной фискальной службы.
"Идея фискализации расчетов уже вышла за пределы наличного оборота, речь идет о фискализации всех расчетов. И это - платформа, которая готовится к мониторингу расходов граждан", - сказала Томашевская.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, расходы, ГФС, доходы
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