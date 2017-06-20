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Ученые прогнозируют смертельную жару для человечества
Тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах Земли. Три четверти населения Земли столкнется со смертельно опасной жарой к концу XXI века, заявляют американские и британские ученые. Соответствующее исследование о изменении климата опубликовано в журнале Nature Climate Change, кратко о нем сообщает The Independent.
Оценки ученых справедливы при условии, что выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся. В противном случае со смертельной жарой столкнется около половины населения планеты. Тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах планеты.
По мнению ученых, климат меняется настолько быстро, что люди вряд ли успеют приспособиться к новым условиям. В настоящее время, согласно оценкам авторов, от жары страдает всего треть населения планеты.
К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав более 1,9 тысячи исследований, посвященных статистике смертности людей, начиная с 1980 года, из-за жары. Она свидетельствует о том, что в 2010 году из-за горячего воздуха в Москве погибли более 10,8 тысячи человек, в 2003-м в Париже — 4,9 тысячи, в 1995-м в Чикаго — 740 человек.
Напомним, ученые NASA прогнозируют Земле затяжные дожди. По данным исследователей, климат в тропиках уже начал меняться, а это может привести к изменению общей карты погодных условий по всей планете.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, ученые, прогноз, NASA, Земля, климат, жара
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