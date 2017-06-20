Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены

20.06.2017 22:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены

В Хмельницком супружеская пара напала на детей бойца АТО, которые пели украинские народные песни на местном рынке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виктор Бурлык.

"За украинскую музыку напали на детей. И это не в Донецке, а в Хмельницком! Двое девятилетних музыкантов радовали своей музыкой хмельниччан на местном рынке. Репертуар - украинские народные песни", - отметил он.

По словам Бурлыка, отец детей воевал на Донбассе, где и получил ранения.

Активист уточнил, что к ребятам подошел человек, который, нецензурно выражаясь, приказал детям уходить, потому что "за*баллы хохляцкой музыкой".

"Вместе с ним была его неадекватная жена, которая облила колонку водой, после чего та задымилась, и швырнула бутылку в детей. Эту парочку оскорбило то, что дети играли недалеко от их окон, а они не переносят" хохляцкую "музыку", - рассказал Бурлык.

Он добавил, что после словесной перепалки, мужчина пытался также напасть на отца детей, но прохожие вмешались.

"Надо еще заявление написать, чтобы компенсировала испорченное имущество и моральные травмы детей. "Вата" больше жизни и "совка" любит только деньги. Поэтому наказывать лучше рублем", "Мне очень жаль, но то, что Хмельницкий стал более сепарским, подтверждает еще один факт", "Хмельницкий. Сколько наших с войны не вернулось, сколько ранеными вернулись ... а у нас в городе столько "ваты", - пишут в интернете.

Источник apostrophe.ua



Теги: Донбасс, Хмельницкий, музыка, дети, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх