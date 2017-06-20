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В сети разгорелся скандал из-за жутких условий в госпитале для бойцов АТО: опубликованы фото
Условия быта в 65-м военном мобильном госпитале, который находится в городе Часов Яр в Донецкой области, хуже, чем в блиндажах в зоне АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Владимир Регеша.
"Из буфета запашок такой, что Мартин Брест удалил бы свой профиль с ФБ. И меню накрыло своим разнообразием – на ужин рис и сельдь "второй свежести", – отметил он, опубликовав снимки из госпиталя, где проходят лечение военнослужащие.
Так, Регеша обратил внимание на состояние палат и санузлов.
"В растерянности не знаю, на чем делать акцент: на том, что в таких условиях "содержатся" наши "святые воины" или то, что фотографии сделаны в палате, где лечат женщин-воинов, и в санузлах, которыми они пользуются", – уточнил он.
Волонтер добавил, что это полное неуважение и пренебрежение в своих худших проявлениях к бойцам АТО, которые отдали свое здоровье на войне. При этом он выразил надежду, что соответствующая информация дойдет до "больших погонов" и дело ограничится не увольнениями непричастных, а решением проблемы.
"Нечеловеческие условия. Нет слов", "Очень правильно сделал, что написал. Пока не покажешь – не видят", "Бесплатная медицина – она суровая, но население устраивает, видимо", "В государственных больницах везде почти так. Это очень грустно", - пишут в интернете.
Источник apostrophe.ua
Теги: Донбасс, госпиталь, лечение, скандал, АТО
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