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ФСБшные каратели не дали украинке нормально жить в Крыму - активистка покинула аннексированный полуостров из-за преследований

21.06.2017 21:24
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ФСБшные каратели не дали украинке нормально жить в Крыму - активистка покинула аннексированный полуостров из-за преследований

До этого оккупационные путинские спецслужбы нелегально проводили в доме женщины обыски и угрожали ей. Украинская активистка Наталья Харченко была вынуждена в срочном порядке покинуть аннексированный Крым по причине неоднократных преследований со стороны российской карательной службы ФСБ, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Вчера, 20 июня, Наталья оставила аннексированный полуостров и выехала на территорию свободной Украины. Сейчас она находится в Киеве. Как сообщила Харченко, сотрудники ФСБ в Симферополе собрались возбудить в ее отношении уголовное дело по статье об экстремизме. Ранее представители российских "правоохранительных" органов уже четыре раза допрашивали женщину в рамках так называемой "доследственной проверки". Помимо этого путинские силовики из ФСБ проводили в доме гражданки Украины несанкционированные обыски, изъяв у хозяйки несколько компьютеров, а также некоторые другие личные вещи.



Теги: Донбасс, Крым, Украинка, ФСБ
 
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